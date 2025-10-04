Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bazı bölümlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 işçi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgede soğutma ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.