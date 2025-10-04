Fuar koordinatörü ve Eylül Fuarcılık Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, yıllardır fuarı Ankaralılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, binin üzerinde etkinlikle kitap sevgisini geniş kitlelere yaymayı amaçladıklarını söyledi.

Rusya, fuarın konuk ülkesi olurken, onur konuğu yazar Yuriy Polakov, Maksim Gorki tarafından kurulan Rusya Yazarlar Birliği adına katıldıklarını ifade etti. Polakov, çağdaş ve çocuk edebiyatı yazarlarından oluşan geniş bir heyetle fuarda bulunduklarını belirterek, “İyi kitaplar insanları daha iyi yapar, kötü kitaplar ise olumsuz etkilere yol açabilir” dedi.

Türkiye’nin onur konuğu yazar Ayşe Kulin ise Ankaralılara teşekkür ederek, ilkokul yıllarını bu şehirde geçirdiğini ve onur konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kulin, kitapların dünyaya farklı pencereler açtığını vurgulayarak, gençlere “Kitaplarınız bol olsun, çok okuyun. Başka memleketlerden de okuyun, böylece başka kültürlerle tanışın” tavsiyesinde bulundu.

Rusya’nın maslahatgüzarı Aleksey İvanov da Türkiye’de kitapların günlük yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiğini ve Rus edebiyatına gösterilen ilginin halklar ve kültürler arasındaki yakınlığın önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Fuar kapsamında ayrıca 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç da bir konuşma gerçekleştirdi.

AA Kitap da fuarda yerini aldı. Standında Gazze’de yaşanan insanlık dramını ve soykırımı konu alan “Tanık”, “Sanık” ve “Kanıt” kitaplarının yanı sıra çeşitli güncel yayınlar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Okurlar, ajansın basılı ve dijital yayıncılık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi alırken, kitapları inceleme fırsatı buldu.

Fuar, 12 Ekim’e kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.