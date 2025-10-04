Maç sonrası açıklama yapan Perçin, hakem kararlarına tepki gösterdi:

“Hakem arkadaşlar bütün takdir haklarını Rizespor’dan yana kullandı. 2 haftadır canımız yanıyor. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz ama biraz daha dikkatli olsunlar. Bizim desteğe ihtiyacımız yok ama köstekte olmasınlar.”

Emre Belözoğlu ile yola devam

Maç sonrası teknik direktör Emre Belözoğlu’nun istifa edeceği iddialarına da değinen Perçin, “Hocamız Türk futbolunun bir değeri. Hocamızla devam edeceğiz. Futbolcu arkadaşlarımız da hocamıza güvenlerini söyledi. Şu anda kan değişikliği yok, milli aradan sonra çıkışa geçeceğiz” dedi.

Taraftarlarla buluşma ve söz

Başkan ve futbolcular, mağlubiyet sonrası tribüne giderek taraftarlara söz verdi. Perçin, “Bugün tamamen futbolcu arkadaşlarımıza, teknik ekibimize ve bizlere yazılır. Taraftarların yanına gittik, futbolcular onlara da söz verdi. Herkesin kafası yerden kalkacak, mecburuz. Buranın bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Şehirden özür ve motivasyon mesajı

Perçin, kötü performans nedeniyle şehirden özür dileyerek, “Bireysel hatalarla goller yedik. 2-0’dan sonra dünyanın en iyi takım da olsa altından kalkması zor olurdu. Hocamız ve takımımız bu süreci aşacak. Antalya camiasının sahip çıkması gerekiyor” diye konuştu.