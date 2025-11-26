Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, basın sektöründe doğru bilgi akışının sağlanması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve medyanın nitelikli içerik üretimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Karagöz, ajansın uzun yıllardır sürdürdüğü güvenilir habercilik anlayışına dikkat çekerek, basın alanındaki paydaşlarla sağlam ilişkilerin önemini vurguladı. Çay ise kurumun düzenleyici ve destekleyici rolünün, sağlıklı bir medya düzeninin oluşmasındaki kritik etkisine değindi.

Teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, kamu yararını önceleyen ve tarafsız haberciliği esas alan bir medya yapısının gerekliliği de görüşmenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.