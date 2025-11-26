Yangın, saat 01.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde Sarmaşık Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm tesisi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, tesis kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA