Başkentte bu sabah erken saatlerde etkili olan sis, özellikle ana arterlerde ve yüksek kesimlerde görüş mesafesini düşürdü. Kentin çeşitli noktalarında yoğunluğunu artıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar da sisin etkisini açıkça hissetti. Görgü tanıkları, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 20–30 metreye kadar düştüğünü, hem araç trafiğinde hem de yaya hareketinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, sisin ilerleyen saatlerde havanın ısınmasıyla birlikte etkisini azaltmasının beklendiğini, sürücülerin ise özellikle işe gidiş saatlerinde hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.