İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini, 1 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 'Atak' timlerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Hakkari'de 345 kilogram skunk ve 33 kilogram metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.