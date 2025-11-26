TÜBİTAK destekli “Antarktika’ya Bilim Yolculuğu” başlıklı etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Raif Kandemir, dünyanın en zorlu coğrafyasında yürütülen araştırmaların perde arkasını Mamaklılarla paylaşacak.

Antarktika’da neler yaşanıyor?

Söyleşide Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki çalışmaları, bilim insanlarının Antarktika’da karşılaştığı koşullar ve yürütülen projelerin önemi ele alınacak. Katılımcılar, kıtanın çevresel özelliklerinden saha çalışmalarının zorluklarına kadar pek çok sorunun yanıtını uzmanından dinleme fırsatı bulacak.

Etkinlik ücretsiz gerçekleştirilecek

Kamuya açık ve ücretsiz olarak düzenlenen program, 28 Kasım 2025’te saat 10.00–12.00 arasında Mamak Bilim Merkezi’nde yapılacak. Mamak Belediyesi, bilime ilgi duyan öğrencilerden yetişkinlere kadar herkesi bu özel buluşmaya davet ediyor.