Yüksek İhtisas Üniversitesi, Gazze kentinde, İsrail'in şiddetli bombardımanı ve ablukası altında zor bir yaşam mücadelesi veren halkın durumlarını dünyaya anlatmak amacıyla “Gazze ile Dayanışma Haftası” düzenledi.

“Gazze ile Dayanışma Haftası”nın ev sahipliğini üstlenen Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, etkinliklerin 6 Ekim Pazartesi günü başlayacağını ve 12 Ekim’e kadar süreceğini söyledi.

YÖK BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sunguroğlu, haftanın açılışını Yüksek Öğretim Kurumu YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın “Filistin’in Adalet Çığlığı” video gösterileriyle başlayacağını belirterek

“Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nahide Bozkurt “Tarihsel Bilinç ve Gazze”, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Halid Üveysi “Aksa Tufanı Gazze ve Mescid-i Aksa ve Av. Faruk Keleştimur ise “Filistin’de Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri” konularında bildiri sunacaklar” dedi.

Prof. Dr. Sunguroğlu, etkinlikler sürecince üniversitenin Balgat ve Bağlıca’daki Kampüsünde çeşitli alış-veriş stantların açılacağını ve buradan elde edilecek gelirlerin, Gazze’de yaşam mücadelesi veren halka verilmek üzere Devlete teslim edileceğini söyledi.