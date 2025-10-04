“Ölmek İstemiyorum” Feryadı Yürekleri Sızlatmıştı

Son yıllarda zor bir yaşam süren Bülbülses, daha önce verdiği röportajlarda “ölmek istemiyorum” sözleriyle içini dökmüş, geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirmişti. Astım ve solunum problemleri nedeniyle tedavi gören usta sanatçının, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra durumu ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

60’tan Fazla Filmde İz Bıraktı

1983 yılında “Kardeşim Benim” filmiyle sinemaya adım atan Recep Bülbülses, kariyeri boyunca 60’tan fazla yapımda rol aldı. 1980’li yıllarda “Acıların Çocuğu” ve “Patroniçe” gibi filmlerdeki performansıyla Yeşilçam’ın unutulmaz yüzlerinden biri haline geldi. Sadece beyazperdede değil, sesiyle de izleyicinin kalbinde yer edindi.

Cenazesi İstanbul’da Defnedilecek

Sanat dünyasının veda hazırlığında olduğu Bülbülses’in cenazesinin, İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak namazın ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.