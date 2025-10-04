Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” dolayısıyla kent genelinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

  • İstiklal Caddesi: Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,

  • A. Adnan Saygun Caddesi: Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,

  • Ziya Gökalp Caddesi: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası,

  • Cumhuriyet ve Milli Müdafaa Caddeleri,

  • Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arası.

Etkinlik günü ihtiyaç halinde saat 08.00’den itibaren ek olarak şu yollar da kapatılacak:

Ankara Emniyeti, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmalarını ve toplu taşıma tercih etmelerini önerdi.

Muhabir: Haber Merkezi