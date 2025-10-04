Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” dolayısıyla kent genelinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

İstiklal Caddesi : Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,

A. Adnan Saygun Caddesi : Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,

Ziya Gökalp Caddesi : 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası,

Cumhuriyet ve Milli Müdafaa Caddeleri ,

Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arası.

Etkinlik günü ihtiyaç halinde saat 08.00’den itibaren ek olarak şu yollar da kapatılacak:

Atatürk Bulvarı : Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arası,

GMK Bulvarı : Maltepe Köprüsü ile Kızılay Meydanı arası,

Talaatpaşa Bulvarı ve bağlantı yolları,

Celal Bayar Bulvarı: A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arası.

Ankara Emniyeti, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmalarını ve toplu taşıma tercih etmelerini önerdi.

5 Ekim 2025 Günü Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar ⚠️ pic.twitter.com/uGekkKxw7H — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 4, 2025