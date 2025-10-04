Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” dolayısıyla kent genelinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
-
İstiklal Caddesi: Baruthane Kavşağı ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,
-
A. Adnan Saygun Caddesi: Denizciler Caddesi ile Necmettin Erbakan Meydanı arası,
-
Ziya Gökalp Caddesi: 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası,
-
Cumhuriyet ve Milli Müdafaa Caddeleri,
-
Mithatpaşa Caddesi: Atatürk Bulvarı ile Süleyman Sırrı Caddesi arası.
Etkinlik günü ihtiyaç halinde saat 08.00’den itibaren ek olarak şu yollar da kapatılacak:
-
Atatürk Bulvarı: Ulus Kavşağı ile Akay Kavşağı arası,
-
GMK Bulvarı: Maltepe Köprüsü ile Kızılay Meydanı arası,
-
Talaatpaşa Bulvarı ve bağlantı yolları,
-
Celal Bayar Bulvarı: A. Adnan Saygun Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi arası.
Ankara Emniyeti, vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmalarını ve toplu taşıma tercih etmelerini önerdi.
5 Ekim 2025 Günü Araç Trafiğine Kapatılacak Yollar ⚠️ pic.twitter.com/uGekkKxw7H— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 4, 2025