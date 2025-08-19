Son günlerde Zonguldak’ta acil servislere ateş, mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle başvuran hasta sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu durum, “Zonguldak’ta salgın mı var?” sorusunu gündeme getirdi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, artışın rota virüsünden kaynaklandığını belirterek, virüsün deniz ve su kaynaklı olmadığını ifade etti ve vatandaşları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Rota virüsü, özellikle çocuklarda ve bebeklerde şiddetli ishale yol açan, yüksek bulaşıcılığa sahip bir virüstür. Virüs, bağırsak enfeksiyonuna neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bebekler ve küçük çocuklar arasında ishalin başlıca nedeni olarak kabul edilir.

Rota Virüsü Belirtileri:

Şiddetli sulu ishal

Kusma

Ateş

Karın ağrısı

Yorgunluk

Uykulu olma hali

Ankara'da durum nasıl?

Öte yandan, Ankara’daki bazı hastanelerde de benzer şikayetlerle başvuran hasta sayısında artış gözlemleniyor. Sağlık yetkilileri, vatandaşların bu dönemde özellikle hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyor.