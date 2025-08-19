Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklanmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargı sürecine ilişkin sert ifadeler kullandı.

Yavaş, açıklamasında adalet sistemine duyulan güvenin giderek azaldığını vurgulayarak, “Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor” ifadelerini kullandı. Toplumun adalete olan güveninin zedelendiğini belirten Yavaş, “Tüm anketlerde adalete güvenin yerle bir olduğunu görmüyor musunuz? İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar,” diyerek yargıdaki çifte standarda dikkat çekti.

Açıklamasının sonunda ise çarpıcı bir uyarıda bulunarak: “Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa; aş da yok, iş de yok, ekmek de yok.” dedi