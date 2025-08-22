Suç örgütü operasyonu

Sanatçı Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı. Özdemir’in, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma genişliyor

Yetkililer, Özdemir’in gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve soruşturma kapsamında yeni isimlerin de ifadeye çağrılabileceğini belirtti.

Rıza Zarrab detayı

Ebru gündeş'in eski eşi olan iş insanı Rıza Zarrab da, 2016 yılında ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, daha sonra itirafçı olmuştu.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, detayların ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.