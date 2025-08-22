Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’nde meydana gelden olayda ol kenarına kurduğu tezgahta kavun satan Gökhan K. (30) ve Rıza K.’nın yanına daha önce husumet bulunan Selçuk Özçelik, yanındaki Zeynel K. ve 2 kişiyle birlikte geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıza K., av tüfeğiyle Selçuk Özçelik ve Zeynel K.’ye ateş ederek yaraladı. Bu sırada Selçuk Özçelik’in yanında bulunan ve ismi belirlenemeyen arkadaşı da Gökhan K.’ya av tüfeğiyle ateş ederek vurdu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Özçelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı. Kaçan Rıza K.'in sabah saatlerinde 42 FY 030 plakalı otomobiliyle Konya kent merkezine geldiğini belirleyen jandarma ve polis ekipleri, otomobili Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde terk edilmiş olarak buldu. Cadde ve sokaklarda arama yapan ekipler, Rıza K.’yi Karakayış Caddesi’nde yakaladı. Ölen Selçuk Özçelik'in cenazesi de bugün Çumra ilçe mezarlığına defnedilmesi bekleniyor. Olaya ilişkin inceleme sürüyor