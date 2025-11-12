Ankara’da Hocalı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, durağın çevresinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya neden olan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde aracın durağa çarpmasının ardından çevredeki bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik akışı durdu, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, feci kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yüksek hızla durağa yöneldiği ve vatandaşlara çarptığı anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.