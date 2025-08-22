İzmir’in Çakaltepe mevkiinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Orman dışı alanda başlayan alevler rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel ile müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemiz devam ediyor” denildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının daha fazla yayılmaması için çaba harcandığı bildirildi.

