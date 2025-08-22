Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Nadiye Gürbüz hakkında, tutuklu kızıyla ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, 8 Mart 2025 tarihinde Gürbüz’ün X üzerinden yaptığı paylaşım üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gürbüz, paylaşımında Marmara Kapalı Cezaevi’nden farklı hapishanelere sevk edilen ESP, SKM ve SGDF üyesi 32 tutukluyla ilgili bilgilere ve bu sevkler arasında yer alan kızı Ezgi Gürbüz’ün Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderildiğine yer vermişti. Paylaşımda ayrıca ETHA’da konuya ilişkin yayımlanan bir haberin bağlantısı da bulunuyordu.

Gürbüz paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “24 Ocak’tan bu yana tutsak edilen ESP, SKM ve SGDF üye ve yöneticilerine 40 günde 8 soruşturma açan Marmara Kapalı Hapishanesi yönetimi, bu sabah itibariyle sürgün sevk saldırısında bulundu. Bekir ve Ahmet hâlâ Marmara Kapalı Hapishanesinde. Ezgi, Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesine sürgün edildi. 5 farklı hapishaneye götürülen yoldaşlara ilişkin bilgiler burada.”

Başsavcılık, söz konusu paylaşımın “kamu güvenliğini bozma riski taşıdığı” gerekçesiyle Gürbüz hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren Nadiye Gürbüz, paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti. ETHA’da yayımlanan haberi kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaştığını vurgulayan Gürbüz, söz konusu içeriğin suç unsuru taşımadığını söyledi.

ETHA, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gazetecilik faaliyetlerinin kriminalize edilmesine tepki gösterdi ve editörlerine yönelik açılan soruşturmanın ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale olduğunu ifade etti.