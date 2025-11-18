İstanbul, Sarıyer’de dayı Ufuk D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Boynundan ve göğsünden yaralanan Şimşek, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı dayıyı olayda kullandığı bıçakla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın, ikili arasında daha önce yaşanan bir tartışmada Şimşek’in dayısı Ufuk D.’ye 'Seni öldürürüm' demesi ve dayısının da olay günü uyuşturucu krizine girmesi üzerine yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 16 Kasım Pazar günü saat 22.45 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi gören Ufuk D. ile yeğeni Deniz İnan Şimşek arasında iddiaya göre uyuşturucu kullanması nedeniyle tartışma yaşandı. Deniz İnan Şimşek tartışmada dayısını 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. Olay günü Ufuk D.’nin iddiaya göre krize girmesi nedeniyle taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda dayı Ufuk D., yeğeni Şimşek’i boynundan ve göğsünden bıçakladı.

YEĞENİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olayın ardından ağır yaralanan Şimşek için sesleri duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olay ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan dayı Ufuk D.’nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, katil zanlısı Ufuk D.’yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Gözaltına alınan Ufuk D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ufuk D. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ufuk D.'nin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu da tespit edildi.