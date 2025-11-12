Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan, evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da, oğlu Osman Yaşar'ı da yanına alıp evden çıktı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların 9'uncu gününde, AFAD'ın dronuyla Köseali köyü mevkisindeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedeni tespit edildi. Osman Yaşar'ın bulunmasının ardından Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları da aynı bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Osman Yaşar'ın bulunduğu yere yaklaşık 50 metre uzaklıkta annesinin de cansız bedenine ulaşıldı. Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı’nın cenazeleri, gece saatlerinde otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedenleri, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA