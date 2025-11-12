İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan Askeri uçağın düşmesiyle şehit olan 20 kahraman askerimizi rahmetle andı ve kederli ailelerine başsağlığı diledi.

10 Kasım günü TRT horon tepilmesini eleştiren Dervişoğlu” Bir de, hepimizin zorla fonladığı ama hiçbirimizin izlemediği devlet kanalı’nın hali var ki, 364 gün iktidar propagandası yapılır da, 10 Kasım yayınında horon tepilir. Öyle ki bu zavallıların bir kısmı, İçtikleri kaba tükürmekten dahi ar etmezler.” diye konuştu.

“9 BİN TERÖRİSTLE YAŞAMAYA ALIŞTIRACAKLAR”

“Terörsüz Türkiye” projesini ihanet süreci olarak değerlendiren, Dervişoğlu ''Pazarlığın ayrıntıları da bir bir ortaya çıkıyor. Sözüm ona silah bırakan PKK'nın bini siyasi, 8 bini silahlı militanı çıkartılacak bir kanun ile ülkeye gelecek ve hayatımıza karışacak. Haberler yalanlanmadığına göre meselenin aslı astarı olduğunu herkes kabul ediyor demektir. Örgütün orta ve üst düzey militanı ise başka ülkelere transfer edilecekmiş. İktidar, Büyük Ortadoğu Projesinin son etaplarından biri olan Terörsüz Türkiye isimli PR kampanyasıyla, Türk Milletini 9 bin terörist ile birlikte yaşamaya hazırlamaktadır.

Çatışma ve silah kullanma tecrübesi olan, dağa çıkacak kadar radikal Askerimize, polisimize silah sıkmak, şehirlerde bomba patlatmak üzerine eğitim almış, Bir çoğu da bu eylemleri bir şekilde uygulamış olan, 9 bin terörist şehirlerimize, mahallelerimize gelecek. Aynı otobüse bineceğiz. Aynı çarşı da gezeceğiz, öyle mi?

Bu ülkede tweet attığı için, bir espriye güldüğü için, Bu kadar haksızlığa, yolsuzluğa itiraz ettiği için,

Protesto gösterilerine katıldığı için pırıl pırıl gençlerimiz tutuklanırken, Belediye başkanları, ve gazeteciler Silivri’ye atılırken, 9 bin terörist elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşacak öyle mi?” diye konuştu.

“BAHÇELİ’YE SAYGIM VAR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında “Terörsüz Türkiye” projesine karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nu eleştirmiş ve “Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım, adam mı diye.” konuşmuştu.

Devlet Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren Dervişoğlu sözlerine yanıt olarak “Yaptığınız ve yaptırdığınız hakaretlerin zerresi bile üzerime yapışmaz. Ben üzerimde hakkı olan kişilere saygısızlık yapmam. Ama yanlış düşüncelerine karşı çıkarım. Hamurumda tuzu olanlar beni gayet iyi tanırlar. Bunu ben söylemiyorum. Bana değil, Abdullah Öcalan denen caniye cevap verin. “Bahçeli’yi bu çizgiye ben getirdim” diyor adam. “Lozan bitti, devleti dönüştürüyoruz” diyor. Siz hala arslan yavrusu, adam mı değil mi onu tartışıp, alkışlattırıyorsunuz. Ben, bu tartışmaların ayrıntısına girmeyi bile zul addederim. Geçmişte kime neler söyleyip sonradan fikir değiştirdiğinizi dünya alem biliyor.” dedi.