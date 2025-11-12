Çift maç haftasında ilk mücadelesinde Maccabi Rapyd’i 84-75 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler, LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle form grafiğini yükseltti. Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI karşısında kazanarak 6. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Hapoel IBI’den Dikkat Çeken Performans

Bu sezon EuroLeague’de mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI, 10 maçta 8 galibiyet elde etti. İsrail ekibi, son maçında güçlü rakibi Baskonia’yı 114-89 yenerek dikkat çekici bir galibiyete imza attı.

Tanıdık İsimlerle Dolu Kadro

Hapoel IBI’nin başantrenörlüğünü, daha önce Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Dimitris Itoudis yapıyor.

Takımın kadrosunda yer alan 8 oyuncu, geçmişte Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinde forma giydi. Bu isimlerden Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, Fenerbahçe formasıyla da parkelere çıkmıştı.

Ayrıca Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu da Türkiye’de çeşitli takımlarda oynamış tanıdık isimler arasında yer alıyor.

Maç Bilgileri

Karşılaşma: Fenerbahçe Beko – Hapoel IBI

Organizasyon: Turkish Airlines EuroLeague (11. Hafta)

Tarih: 13 Kasım 2025, Çarşamba

Saat: 22.00 (TSİ)

Yer: SAP Garden, Münih (Almanya)