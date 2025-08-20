Nevşehir Valisi Ali Fidan, Avanos-Gülşehir kara yolu üzerinde bir arazide düzenlenen fuarın açılışında, patatesin önemli gıda maddeleri arasında yer aldığını ve kentte 20 binin üzerinde kayıtlı çiftçi olduğunu söyledi.

Nevşehir'in turizmin yanı sıra tarım alanında da başarılı çalışmalara imza attığını belirten Fidan, 'Geçen yılın verileriyle baktığımızda ilimizde 115 bin dekar alanda yaklaşık 400 bin ton patates üretilmiş. Bu yönüyle Nevşehir, ülkemizde yedinci sırada. Yaklaşık 1320 civarındaki doğal depoda 2 milyon tona yakın patates depolanıyor. Geçen yıl 30 bin ton yemeklik, 14 bin ton işlenmiş ve 1295 ton tohum olmak üzere ilimiz ihracatında da patates birinci sırada. Yaklaşık 1,4 milyar liralık ihracat gerçekleştirildi. Patates, Nevşehir için böyle önemli bir ürün.' dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer de 1200 yerli firmayla 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin tohum konusunda dışa bağımlı olmadığını belirten Gençer, şunları ifade etti:

'Kamuoyunda maalesef tohumda dışa bağımlı olduğumuz ve İsrail'den tohum aldığımız yönünde yanlış bilgiler var. Kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmemiz gerekiyor. Türkiye, kendi tohumlarını üreten, kendi kendine yeten bir ülke. Türkiye, kendi çiftçisini, halkını ve ülkeye gelen turisti de besleyebilen, ondan sonra da 117 ülkeye bu tohumları ihraç edebilen güçlü bir ülke durumundadır.'

Fuar, 21 Ağustos'ta sona erecek.