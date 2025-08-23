Son günlerde dizi ve müzik sektöründe ardı ardına gündeme gelen taciz iddiaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırıyor. Birçok tanınmış ismin adı bu iddialarda geçerken, bazı ünlülerin ise bu kişilere destek verdiği öne sürüldü.

Popüler Dizilerin Oyuncuları İddiaların Odağında

Son dönemin reyting rekortmeni dizisi Bahar’da “Timur” karakterini canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın ve Bir Gece Masalı dizisinin “Mahir”i Burak Deniz başta olmak üzere birçok ünlü ismin adı sosyal medyada dolaşan iddialarda yer aldı.

Sanatçı Doğa Lara Akkaya’nın Paylaşımı Gündemi Sarstı

Taciz iddiaları, sanatçı Doğa Lara Akkaya’nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşım sonrası büyümeye başladı. Akkaya’nın ifşaları sosyal medyada büyük ses getirirken, aralarında birçok tanınmış ismin bulunduğu iddialar kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Tepki Çeken Paylaşım: “Herkes Masumdur”

Ünlü şarkıcı Gülşen’in, “Suçları ispatlanana kadar herkes masumdur” sözleriyle yaptığı paylaşım ise hayranları arasında tepki çekti. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, iddialarda adı geçen isimlerin sektörde iş bulmaması gerektiğini savunarak boykot çağrısında bulundu.

Açıklamalar ve Tepkiler Sürüyor

Ortaya atılan taciz iddialarıyla ilgili yetkili isimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iddiaların odağındaki bazı ünlüler yazılı açıklamalarla kendilerini savunmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki tepkiler ise çığ gibi büyüyor.