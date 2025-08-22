Türkiye’nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden elde ettiği gelirlerin kaybolduğuna dair sosyal medyada dolaşıma giren iddialar, resmi kurumlar tarafından asılsız ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda olarak nitelendirildi.

“Kara propaganda niteliğinde”

DMM açıklamasında, BOTAŞ’ın 2014-2018 yılları arasındaki petrol taşıma gelirinin 1,48 milyar dolar olduğu, ilgili tahkim kararında Türkiye’nin 2,32 milyar dolar gelir elde ettiğine dair herhangi bir ifade bulunmadığı vurgulandı. TEC’in ise tamamen kamuya ait bir şirket olduğu, tüm gelir ve harcamalarının mevzuata uygun şekilde kayıt altına alındığı ve Sayıştay tarafından denetlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddiaların “asılsız, yanıltıcı ve kara propaganda niteliğinde” olduğu belirtilerek, devam eden yargı sürecinde resmî kurumların açıklamalarına itibar edilmesi çağrısı yapıldı.