Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu ev sahipliğinde CSO Ada Ankara'da 'Orhunda Kaynayıp Dünyaya Akanların Hikayesi' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sanatçılar bir araya geldi.

Programda, 'Kam Ana' anlatımı eşliğinde Gamze Paşa, Ahmet Tuzlu, Adil Şan, Ozan Ethem, Yavuz Ali Oktay, Mehmet Örgün, Cıyın Ansambli, Tulpar Dans Topluluğu ile Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu çeşitli performanslar sergiledi.

Etkinlikte, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de konuk sanatçı olarak yer aldı. Azerin, burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Programda ayrıca çocuklar tarafından 'Andımız' okundu, sahnede Artvin, Anıtlı, Kafkas, Kerkük ve Rumeli yörelerine ait dans ve ezgiler yer aldı.