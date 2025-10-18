Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39’uncu Olağan Ankara İl Kongresi, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kongreye, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığına Ensar Aytekin seçilirken, seçimin blok listeyle yapılması önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Programda, Amsterdam’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun mesajları okundu.

Mansur Yavaş: “Türk milleti sandıkta gereken cevabı verecektir”

Kongrede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’yi daha iyi yöneteceklerine inandıklarını belirterek,

“Ankara’da o kadar engellemeye rağmen, baskıya rağmen oy oranımız rekora çıkıp belediye sayımız arttıysa, yapılacak ilk genel seçimlerde bu kadar haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Türk milleti sandıkta gereken cezayı bugünkü iktidara, bugünkü yönetenlere mutlaka verecektir.” ifadelerini kullandı.

Ümit Erkol: “Büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız”

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yeniden aday olduğunu açıklayarak,

“Yeni dönemde, birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımıza ve bana biraz sonra kullanacağınız oylarla güvenoyu verirseniz, sizlerle birlikte bu büyük ve zorlu yürüyüşe hazırız.” dedi.

Divan Başkanlığı’na yapılan başvuruyla Ümit Erkol’un il başkanlığına tek aday olarak girdiği seçimde, 650 delege için oy verme işleminin kısa sürede başlaması bekleniyor.