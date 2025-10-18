Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksaray İl Başkanlığı’nın 14. Olağan Kongresi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede divan başkanlığını CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır üstlendi.

Kongrenin açılışında konuşan Başarır, CHP’nin tarih boyunca kongrelerini bir demokrasi şöleni havasında yaptığını vurgulayarak, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan hayal kırıklığını hatırlattı.

Başarır, “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiğimizde günlerce sokaklara çıkamadık, hepimiz kan ağladık. Ama bu kongreyle yeniden ayağa kalkıyoruz. Bugün sadece bir il başkanını değil, CHP’yi Aksaray’da birinci parti yapacak kadroları seçiyoruz.” dedi.

CHP’nin Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretecek tek siyasi hareket olduğunu savunan Başarır, “Biz siyasi bir savaş veriyoruz. Nasıl üç kez İstanbul’u kazandıysak, genel seçimlerde de kazanıp iktidarı alacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi, geldiğimizde 86 milyona eşit şekilde paylaştırılacak.” ifadelerini kullandı.

Partililere birlik çağrısı yapan Başarır, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kaç aday yarışırsa yarışsın, kazanan da kaybeden de bizimdir. Hep birlikte, barış içinde ve kardeşçe bu salondan çıkalım. Aksaray’dan, ilk seçimde Cumhurbaşkanını seçecek kadroları sokağa yollayacağız.”