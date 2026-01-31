Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte sosyal destek alan yurttaşların yaşamını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Sosyal Abonman projesi kapsamında, ABB’den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin kişi, 1 Şubat itibariyle toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.

Uygulamanın ilk etabında dezavantajlı gruplara odaklanıldığını belirten ABB yetkilileri, projenin aşamalı olarak genişletileceğini vurguladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ilerleyen süreçte hizmetin tüm Ankaralılar için geçerli olacağını açıkladı.

Yeni düzenleme ile birlikte ulaşım giderlerinin hane bütçesi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, kent içi hareketliliğin artırılması ve sosyal hayata katılımın güçlendirilmesi hedefleniyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip olmaları gerekiyor.