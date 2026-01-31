Türkiye’nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde yoğun ilgi gördü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sömestir tatilinde bugüne kadar 1,2 milyon kişi Erciyes’i ziyaret etti. 20 Aralık’ta resmi açılışı yapılan kayak merkezinde toplam ziyaretçi sayısı ise 2,2 milyona ulaştı.

Hafta sonu için 350 bin ziyaretçi beklendiği belirtilirken, yalnızca sömestir döneminde toplam 1,5 milyon kişinin ağırlanması hedefleniyor. Yoğunluk nedeniyle Kayseri-Develi kara yolunda zaman zaman trafik aksarken, oteller bölgesinde ve otoparklarda da yoğunluk yaşandı.

1 Ayda 1 Milyon Ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planıkapsamında geliştirilen merkez, uluslararası standartlarıyla dikkat çekiyor. Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen kayak merkezinde 112 kilometrelik pist, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor.

3 bin yatak kapasiteli merkez, resmi açılışın ardından 1 ay dolmadan 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Kapadokya’ya yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve pist çeşitliliğiyle Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin sömestirde ilk tercihlerinden biri oldu.

“Bu Sezon 2,5 Milyon Ziyaretçiye Ulaşacağız”

Sömestir tatilinde ziyaretçi sayısında zirveye ulaşıldığını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, sezonun beklentilerin üzerinde geçtiğini söyledi. Akşehirlioğlu, sömestir sonunda 1,5 milyon ziyaretçihedefine ulaşacaklarını ve sezon genelinde 2,5 milyon ziyaretçi öngördüklerini ifade etti.

Kayseri Ekonomisine Büyük Katkı

Erciyes’in Kayseri ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, kayak sezonunun kış aylarında şehir ekonomisini canlandırdığını belirterek, Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak şekilde sezonu uzatmayı hedeflediklerini söyledi. Akşehirlioğlu, sömestirin son günlerinde aileleri çocuklarıyla birlikte Erciyes’e davet etti.