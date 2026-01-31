Kamu kurumlarındaki mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmet personelinin örgütlü bulunduğu Mühendis Tek Sen Konfederasyonu, mühendislik mesleğinin Türkiye’de giderek itibarsızlaştırıldığına dikkat çekerek, mühendislerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Konfederasyon Genel Başkanı Emrah Atak, “Mühendislik gibi yüksek ve sorumluluk gerektiren meslekte dahi geçim kaygısı artmaktadır. Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri hak ettiği saygınlığa kavuşmalı, güçlü bir zemine oturtulmalıdır. Çünkü mühendislerin itibarı Türkiye’nin yarınlarıdır” dedi.

Mühendis Tek Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Emrah Atak, mühendislik mesleğinin giderek itibarsızlaştırılmasına tepki gösterdi. Mühendisliğin bir ülkenin altyapısını, sanayisini, enerji güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve afetlere karşı direncini ayakta tutan temel mesleklerden biri olduğunu belirten Atak, köprülerden barajlara, hastanelerden enerji santrallerine, ulaşımdan haberleşmeye kadar yaşamın her alanında mühendisliğin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Atak, yaptığı videolu açıklamada, mühendisliğin bilimsel akıl, teknik ehliyet ve kamu sorumluluğu gerektiren bir meslek olmasına rağmen, özellikle son yıllarda kamu mühendisliği başta olmak üzere mesleğin itibarının aşındırıldığını ifade etti. Mühendislerin sorumluluk alanı büyürken; ücret, özlük hakları, kariyer basamakları ve mesleki karar süreçlerinde ağırlığın aynı ölçüde ilerlemediğini söyleyen Atak, “Uzmanlık gerektiren işlerde mühendislik dışlandığı gibi görev tanımları belirsizleşmiş, liyakat yerine geçici ve adaletsiz uygulamalar ön plana çıkartılmıştır. Bugün Türkiye’de gençler, hangi meslek daha iyi tartışması yürütmüyor. Türkiye’de alım gücünü eriten enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında ‘Hayatımı nasıl idame ettiririm’, ‘Hangi meslekle geçinilir, hayat kurulur’ sorularına yanıt aranıyor” diye konuştu.

“GÖÇ, AĞIRLIKLA YENİ MEZUN OLAN ARKADAŞLARIMIZDAN OLUŞMAKTADIR”

TÜİK’in Aralık 2025 verilerine göre tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 30,89 arttığını anımsatan Emrah Atak, “Bu şartlarda mühendislik gibi yüksek ve sorumluluk gerektiren meslekte dahi geçim kaygısı artmaktadır. Göç, ağırlıkla yeni mezun olan arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Genç mühendisler ülkemizde adil çalışma şartlarında bulunulamayacağı için yurt dışına göç etmek istemektedir. Burada beyin göçü olarak bahsettiğimiz konuda, TÜİK’in araştırmalarına göre mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 4,4 oranına çıkmıştır. Bu rakamlar bizlere şunu göstermektedir: Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları iyi bir yaşam koşulu sağlamak için artık ülkemizde değil, yurt dışında çalışmaktadır” diye konuştu.

“MÜHENDİSLERİN İTİBARI TÜRKİYE’NİN YARINLARIDIR”

Meslekleri birbiriyle kıyaslamanın doğru olmadığını ifade eden Atak, “Her mesleğin kendine göre sorumlulukları ve yetileri vardır. Bu sorumluluklara uygun bir ücret skalası belirlenmesi gerekir. Her mesleğin itibarının iade edilmesi, ücret adaletinin sağlanması elzemdir. Bu noktada mühendislik, mimarlık ve şehir plancısı arkadaşlarımızın da adil, yaşanabilir bir ücret alması doğal bir hak talebidir. Burada bizim temas ettiğimiz bir nokta daha var. Mühendislik itibarsızlaştırılırsa, yalnızca mühendisler kaybedilmez, kamu hizmetinin niteliği, üretimi verimliliği altyapının güvenliği ve ülkenin kalkınma kapasitesi de kaybedilebilir. Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu olarak çağrımız şudur: Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri hak ettiği saygınlığa kavuşmalı, güçlü bir mesleki zemine oturtulmalıdır. Çünkü mühendislerin itibarı Türkiye’nin yarınlarıdır” dedi.