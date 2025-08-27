TBMM, Gazze’deki durum nedeniyle 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un çağrısıyla gerçekleşecek toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genel Kurul’a bilgi verecek.

Toplantı, CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Demokrat Parti’nin ortak dilekçesi üzerine düzenleniyor. Partiler, Gazze’deki insani durumun ele alınmasını ve yardım konularının görüşülmesini talep etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da toplantıya katılması bekleniyor.

TBMM, bu toplantıyla Gazze gündemini ele almayı hedefliyor.