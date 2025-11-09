İzmirli dalgıç Yağız Göçmen (26), Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde anmak amacıyla Karaburun’un Mordoğan açıklarında dalış gerçekleştirdi. Göçmen, dalış sırasında Atatürk için hazırladığı pankartı su altında açarak anlamlı bir mesaj verdi.

Su altındaki görüntülerini kaydeden Göçmen, daha sonra Mordoğan Taş Ada’ya çıkarak aynı pankartı karada da açtı.

Göçmen, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Benim için en önemli şeylerden biri milli değerlerimizi sağlam tutabilmek. Pankartı açtığım an çok duygulandım ve suyun altında ilk defa ağladım.”

Yaklaşık bir yıldır bu anma dalışını planladığını söyleyen genç dalgıç,

“Küçüklere örnek olup, Ata’mızı farklı bir şekilde anmak istedim. Sevgisini sonsuza kadar kalbimizde taşıyacağımızı göstermek istedim,”

ifadelerini kullandı.

Göçmen’in dalışı sosyal medyada büyük ilgi gördü.