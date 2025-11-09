Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin nükleer programına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta üst düzey yetkililere, olası nükleer silah denemeleriyle ilgili öneriler hazırlanması yönünde verdiği talimatı hatırlatarak, bu kapsamda hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Lavrov, Putin’in nükleer deneme talimatının, ulusal güvenliğin korunması ve caydırıcılığın artırılması amacıyla atılan bir adım olduğunu vurguladı.

Ayrıca Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Amerikan ordusuna nükleer testleri yeniden başlatma yönünde verdiği talimata da değinerek,

“Washington’dan bu konuda herhangi bir resmi açıklama almadık.”

dedi. Kalmaegi Tayfunu, Vietnam'ı vurdu 5 kişi hayatını kaybetti İçeriği Görüntüle

Rusya’nın nükleer testlerle ilgili uluslararası anlaşmalara bağlı kaldığını belirten Lavrov, “Her şey, küresel güvenlik dengesi ve karşı tarafın tutumuna bağlı” ifadesini kullandı.