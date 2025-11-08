MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakü’de görkemli bir kutlama töreni düzenlendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü’de görkemli kutlama töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törenlere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi de katıldı.”

Açıklamada ayrıca, Türk komandolarının geçit töreninde Azerbaycan halkını selamladığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait muharip uçakların da selamlama uçuşu yaptığı bildirildi.

