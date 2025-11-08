28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında, 48 ülkeden 1169 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, en başarılı ülkelerden biri oldu. Türk genç satranççılar, performanslarıyla hem ülke hem de Avrupa satrancı adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Fethi Apaydın: “Çocuklarımızla Ne Kadar Gurur Duysak Az”

Başarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası’nda ilk dört dereceyi kazandık. Milli formamız, İstiklal Marşımız ve genç sporcularımızla dolu sahneyi görmek büyük bir gurur. Altyapıya yaptığımız yatırımların meyvesini alıyoruz. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak az.”

Apaydın, milli takım antrenörlerine ve sporculara teşekkür ederek Türk satrancının yükselişinin devam edeceğini vurguladı.