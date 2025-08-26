Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Ankara kent merkezinden geçen Bağlıca Fay Hattı’nın aktif olduğunu ve yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip bulunduğunu açıkladı.

Alan, Ankara’daki mevcut bina stokunun bu fayın yaratabileceği ivme değerleri dikkate alınmadan inşa edildiğine dikkat çekerek, “Bu durum yapıların ciddi risk altında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

11 Ağustos’ta Ümitköy, Çayyolu ve Bağlıca bölgelerinde hissedilen 3,2 büyüklüğündeki depremin, fay hattının aktif olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve MTA’nın iş birliğiyle fayın uzanımı ve aktifliğinin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Fay hattının imar planlarına işlenmesinin zorunlu olduğuna işaret eden Alan, olası bir depremin kentte ciddi hasarlara yol açabileceğini belirtti. Vatandaşlara da uyarıda bulunan Alan, deprem bilinci ve bireysel önlemlerin önemine dikkat çekti.