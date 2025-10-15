ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu kaydederek, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi.

Trump, istihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada bulunduğunu doğruladığını aktardı. Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemideki 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" ifadelerini kullandı.