TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 6’ncı toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye’ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun başarılarından birisi olacaktır” dedi.

Komisyonun kuruluş amacını hatırlatan Kurtulmuş, İmralı’dan gelen açıklama ve örgütün buna uyacağını duyurmasının Türkiye için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

“Bir daha silahların konuşmadığı, tam manasıyla huzurun, esenliğin ve barışın sağlandığı bir ortamın temin edilebilmesi için siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi amacıyla bu komisyon kuruldu” ifadelerini kullandı.

Baro başkanları katkı sunacak

TBMM Tören Salonu’nda yapılan toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları katıldı.

Kurtulmuş, baro başkanlarının katkılarının, sürecin bundan sonraki aşamalarında hazırlanacak yasal altyapılar açısından değerli olacağını belirtti. “Gönül arzu ederdi ki 81 baromuzun tamamı burada olsun. Ama fiilen bunun mümkün olması sağlanamadı” dedi.