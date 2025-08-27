Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in başrolde yer aldığı “Güller ve Günahlar” dizisinden ilk kareler yayınlandı. Hafta başında sete çıkan dizinin afiş çekiminde iki başarılı oyuncunun kamera karşısına geçtiği anlar paylaşıldı.

📌 Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Deniz Can Çelik’in oturduğu “Güller ve Günahlar”, dram ve aşk dolu hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

📌 Dizide; aldığı acı bir haberle hayatı değişen güçlü iş insanı Serhat ile hayalleri ve yaşam enerjisiyle dikkat çeken genç çiçekçi Zeynep’in duygusal yolculuğu ekranlara taşınacak.