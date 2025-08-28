Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birine arama kararı uygulanırken, diğer üç kişi hakkında aynı suçtan yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı.
Yapılan kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.
Şüpheliler, sınırı geçmek için Y.Ç.’nin kendilerine yardımcı olduğunu iddia etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaptığı ve göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasının kesinleştiği belirlendi. Firari olan Y.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.