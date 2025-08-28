Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden birine arama kararı uygulanırken, diğer üç kişi hakkında aynı suçtan yurt dışına çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan kimlik kontrollerinde, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri bulunduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı olduğu belirlendi.