Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SoloTürk tarafından gerçekleştirilecek olan keşif, prova ve gösteri uçuşlarının programını kamuoyuyla paylaştı.

Kent merkezinde planlanan bu özel uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek ses düzeyine karşı vatandaşların tedirgin olmamaları istendi. SoloTürk’ün gökyüzündeki eşsiz manevralarını kaçırmak istemeyen Ankaralılar için uçuş gün ve saatleri büyük önem taşıyor. Program dâhilinde yapılacak olan uçuşlar, hem Zafer Bayramı coşkusunu artıracak hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.