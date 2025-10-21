ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacaklarını düşündüğünü söyledi. Beyaz Saray’da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşen Trump, basın toplantısında Çin ile yürütülen ticari ilişkiler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, Çin’in ABD’ye karşı “çok saygılı” bir tavır sergilediğini belirterek, “Gümrük vergileri yoluyla yüksek miktarda para ödüyorlar. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya geleceğiz. Şi ile muhtemelen çok adil bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum” dedi.

Her iki ülke için de kazanç sağlayacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştıklarını söyleyen Trump, “Güney Kore’den ayrıldığımızda çok güçlü bir ticaret anlaşması yapacağımızı düşünüyorum. Bu durum her iki tarafı da memnun edecek” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Çin ile anlaşma sağlanamaması durumunda 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulanacağını hatırlattı. “Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim. Ancak onları uçak parçaları gibi başka konularda da zorlayabilirim, çünkü uçakları için parça bulmakta zorlanıyorlar” açıklamasında bulundu.