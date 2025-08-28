İstanbul'u kazanan üniversite öğrencilerine kötü haber: Yurt fiyatları aylık 58 bin TL'ye kadar çıktı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında İstanbul'da özel öğrenci yurtlarının fiyatları önemli bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 12.000 TL ile 22.000 TL arasında değişen ücretler, bu yıl 17.000 TL'den başlayıp, 58.000 TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlar, yurdun bulunduğu ilçe ve sunduğu olanaklara göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, Şişli'deki yurt ücretleri 12.000 TL ile 58.000 TL arasında değişirken; Bakırköy'de 17.000 TL ile 23.000 TL, Üsküdar'da ise 12.000 TL ile 25.000 TL arasında seyrediyor.

Öğrenciler ve veliler, bu artışla birlikte barınma konusunda alternatif arayışlarına girdi. Devlet yurtları ise daha uygun fiyatlar sunuyor; geçen yıl KYK yurt ücretleri 517 TL ile 855 TL arasında değişiyordu. Bu yılki KYK ücretlerinin ise ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak için erken kayıt avantajlarından yararlanarak, bütçelerine uygun yurt seçeneklerini değerlendirmeye başladı.