Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 8. Dönem Toplu Sözleşme kararıyla belirlenen memur zam oranlarına tepki gösterdi. Konfederasyon, mühendis, mimar, şehir plancısı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının taleplerinin toplu sözleşme masasında yok sayıldığını belirterek, sistemin meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini açıkladı.

“Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Teknik Hizmetler Sınıfı Çalışanlarının Taleplerinin Yok Sayılması Asla Kabul Edilemez”

Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının sendikalarının birleşmesiyle kurulan Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 8. Dönem Toplu Sözleşme kararına tepki gösterdi. Konfederasyon, toplu sözleşme sisteminin meşruiyetinin tartışmalı hale geldiğini belirtti.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, teknik personelin özlük ve mali haklarının hiçbir şekilde gündeme alınmamasının “ciddi bir ihmal” olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve büyümesine yön veren; lokomotif rol üstlenen biz mühendis, mimar ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının talepleri Hakem Kurulu görüşmelerinde görmezden gelindi.

“Kamu Emekçilerinin İradesi Yok Sayıldı”

Toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının yeterince temsil edilmediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamu emekçilerinin iradesini yok sayan bu yaklaşım, toplu sözleşme sisteminin meşruiyetini ciddi biçimde tartışmalı hale getirdi. Hukuki açıdan da kararların gözden geçirilmesi bir zorunluluk haline geldi.

Açıklamada, kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmadığı ifade edilerek, “Kamuoyuna yüksek perdeden verilen sözler, masada aynı kararlılıkla savunulmadı; meydanlarda dile getirilen irade, toplu sözleşme masasında karşılık bulmadı. Yetkili sendikalar bu süreci çalışan lehine kazanıma dönüştüremedi. Bu durum milyonlarca kamu emekçisini hayal kırıklığına uğrattı” denildi.

TBMM’ye Çağrı Yapıldı

Konfederasyon, sürecin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek TBMM’ye çağrıda bulundu:

“Bu durum demokratik katılımın ve toplu sözleşme hakkının özüne aykırıdır. Kamu çalışanlarının haklı talepleri görmezden gelinmeden, yasal düzenleme yapılması zorunludur.”

Zam Oranları Nasıl Yürürlüğe Girdi?

Yaklaşık 6,5 milyon memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren Hakem Kurulu kararıyla, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı için ise sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 4 zam yapılacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.