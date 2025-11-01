Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı, aralarında 60 kız sporcunun da bulunduğu 120 lisanslı sporcu ile hem Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası hem de Balkan Şampiyonasıhazırlıklarını sürdürüyor.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyü yolunda antrenman yapan sporcular, bugüne kadar birçok milli sporcu yetiştiren takımın başarısını sürdürmekte kararlı. Her gün yaklaşık 10 kilometrelik zorlu parkurda çalışan sporcular, hem bireysel hem de takım olarak madalya hedefliyor.

“Hedefimiz Şampiyonluk”

Takım sporcularından Yezda Baysal, tüm zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da madalyalarla dönmek istiyoruz. Zor şartlarda antrenman yapıyoruz, ancak başarılarımızla gurur duyuyoruz. En büyük isteğimiz, Yüksekova’ya bir kayak pisti yapılması. Böylece daha güvenli ve verimli çalışabiliriz” dedi.

“50 Sporcu ile Yarışmalara Katılacağız”

Takım antrenörü Şefik Yaşar ise toplam 120 lisanslı sporcuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Önümüzdeki yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası yarışmalara 50 sporcumuzla katılacağız. Hedefimiz, hem Türkiye hem de Balkan Şampiyonası’nda başarı elde etmek” ifadelerini kullandı.