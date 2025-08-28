2025/1310 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1310 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/ALCI Mahalle/Köy, 227 Ada, 2 Parsel, A BLOK 8.NORMAL KAT 25 NOLU BB ...

Adresi : Temelli/Alcı Mahallesi Yeşilyurt Sokak No:9A/25 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 10.375,00 m2

Arsa Payı : 1/105

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı TAŞINMAZIN BULUNDUĞU 227 ADA,2 PARSEL,KONUT ALANLI BÖLGE İÇERİSİNDE KALDIĞI TOPLAM 105 ÜNİTE Y.ENÇOK 16 KAT YAPILAŞMA KOŞULLARINDA KALDIĞI BİLGİSİ EDİNİLMİŞTİR.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAPU KAYDINDAKİ GİBİ OLUP DOSYASINDA MEVCUTTUR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.