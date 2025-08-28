Aşkları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil çifti, bu akşam Yeniköy'de nikah masasına oturdu.

6. kez evlenen ünlü oyuncunun nikahına çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil ile yakın dostları katıldı.

1957 doğumlu Erbil ve eşinin evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptığı iddia ediliyor.

Mehmet Ali Erbil, düğün saatinde uyuya kalan nikah şahidi Serdar Ortaç’a öfkelendi; “Maneviyat yok onda. Hayatı boyunca yalnız kalacak.”