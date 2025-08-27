Tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, kaleme aldığı mektupta cezaevindeki sağlık sorunlarını ve yaşadığı zorlukları anlattı. Barım, 213 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, resmi raporlarda hastalığının kayıtlı olduğuna dikkat çekti.

Kalp rahatsızlığının ilerlediğini söyleyen Barım, “Son üç ay içerisinde altı kez baygınlık geçirdim. Cezaevinde hayatımı kaybedersem sorumluluğu kimde olacak?” diye sordu.

“Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden yaşamak istiyorum” diyen Barım, sağlık durumuna rağmen adaletin kendisi için işlemesini istediğini dile getirdi.