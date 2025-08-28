ATV’nin yeni iddialı dizisi Gözleri KaraDeniz, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide, hayatının bir yalan olduğunu keşfeden kaptan Azil (Halit Özgür Sarı) ile avukat Güneş (Özge Yağız) arasındaki imkansız aşk hikâyesi ekrana taşınıyor.

Yapımcılığını Türk televizyonculuğunda yeniliklere imza atan Saner Ayar’ın üstlendiği, O3 Medya imzalı Gözleri KaraDeniz, 2 Eylül Salı günü izleyiciyle buluşacak.

Güçlü ve deneyimli oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yaptığı dizide, Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi tecrübeli oyuncular rol alıyor.